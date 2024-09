OM : Un transfert vire à l'échec avec le FC Barcelone

Alexis Brunet

Pour renforcer sa défense centrale, l’OM a recruté Derek Cornelius et Lilian Brassier cet été. Toutefois, le club phocéen avait un autre joueur dans son viseur : Mikayil Faye. D’après l’agent du joueur, Pablo Longoria était intéressé par l’ancien joueur du FC Barcelone, qui a quitté l’Espagne cet été pour rejoindre le Stade Rennais.

L’OM a complètement changé de visage cet été, avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. Ce sont 11 nouveaux joueurs qui sont arrivés afin d’essayer de jouer de nouveau un rôle important en Ligue 1 et de retrouver la coupe d’Europe. Pour le moment cela fonctionne, car les Marseillais sont deuxièmes du championnat, juste derrière le PSG.

Cornelius et Brassier sont arrivés pour consolider la défense centrale

Afin de repartir sur de bonnes bases, l’OM a changé son socle défensif. Au poste de gardien de but, Geronimo Rulli est arrivé pour prendre la place de numéro un occupée auparavant par Pau Lopez. Pour ce qui est de la doublure de l’Argentin, Pablo Longoria a décidé de miser sur Jeffrey de Lange, à cause de la grave blessure de Ruben Blanco. En défense centrale, les dirigeants marseillais peuvent compter sur Leonardo Balerdi mais ils ont également mis la main sur Lilian Brassier et Derek Cornelius.

L’OM était intéressé par Mikayil Faye

Mais en plus de Derek Cornelius et de Lilian Brassier, l’OM aurait pu s'offrir un autre défenseur central. Dans le podcast Inkubator, l’agent de Dani Olmo, Andy Bara, a affirmé que le club phocéen était intéressé par un autre de ses clients : Mikayil Faye. Finalement, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas débarqué à Marseille, mais il a tout de même rejoint la Ligue 1, puisqu’il a été recruté par le Stade Rennais. « Il (Faye) est parti à cause de la situation avec Olmo. Il ne voulait pas partir et le Barça ne voulait pas le vendre, mais le club avait besoin du fair-play financier. Le Barça voulait initialement vendre Iñigo Martínez, mais il ne voulait pas partir. Des clubs comme Rennes, Manchester United, l’Inter Milan, Lille, Marseille ou Francfort étaient intéressés. Le Barça voulait Olmo, il a donc dû vendre des joueurs. J'ai utilisé mon joueur (Faye) pour aider le Barça dans cette situation et je lui ai tout expliqué. »