OM : Un transfert historique pour remplacer Aubameyang ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Iliman Ndiaye, l'OM s'apprêterait à perdre un nouvel élément offensif à l'occasion de ce mercato estival. En effet, après seulement un an, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pris la décision de rejoindre l'Arabie Saoudite. Il va donc falloir se renforcer en attaque à Marseille. Ça tombe bien, Pablo Longoria et Mehdi Benatia seraient très avancés pour offrir un élément offensif à Roberto De Zerbi.

Actif depuis l'ouverture du marché des transferts, l'OM s'est renforcé en défense et au milieu de terrain avec les arrivées de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Place maintenant aux autres chantiers et il y a notamment de quoi faire en ce qui concerne le secteur offensif. En effet, Iliman Ndiaye a été vendu à Everton et d'ici peu, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait faire ses valises direction l'Arabie Saoudite.

Aubameyang s'en va ?

Recruté l'été dernier par l'OM et après une saison XXL, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pris la décision de s'en aller. Alors que le club phocéen attendait le choix du Gabonais, celui-ci est tombé ce lundi : PEA devrait rejoindre l'Arabie Saoudite et s'engager avec le club d'Al-Qadsiah. Une grosse perte sportive pour l'OM qui va perdre un joueur auteur de 30 buts la saison dernière. Il va donc falloir trouver la solution pour remplacer Aubameyang et voilà que ça commence déjà à s'activer...

Hwang Hee-chan arrive à l'OM ?

Si on parle beaucoup de l'arrivée de Mason Greenwood pour l'attaque de l'OM, Footmercato annonce ce lundi que Hwang Hee-chan pourrait prochainement rejoindre la Canebière. Alors que Wolverhampton aurait déjà refusé une offre de 20M€ de Marseille pour le Sud-Coréen, cela serait loin d'être fini. En effet, l'attaquant de 28 ans aurait fait savoir à la direction des Wolves qu'il voulait absolument rejoindre l'OM, avec qui il aurait déjà un accord contractuel. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait alors être pallié avec l'arrivée de Hwang Hee-chan, qui deviendrait d'ailleurs le premier Sud-Coréen à porter le maillot de l'OM.