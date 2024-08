OM : Un club étranger peut gâcher la fin du mercato !

Axel Cornic

A la recherche d’une dernière occasion en ce mercato estival, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient décidé de tenter leur chance pour Ismaël Bennacer, international algérien qui évolue actuellement à l’AC Milan. Le milieu de 26 ans aurait quitté les entrainements ce vendredi pour régler son avenir, mais cela ne pencherait pas vraiment en faveur de l’Olympique de Marseille.

Après avoir réglé les principaux chantiers de l’été, à Marseille on semblait viser encore deux objectifs avec l’arrivée d’un ailier ainsi que d’un milieu de terrain. Le premier est arrivé avec Jonathan Rowe, mais pour le milieu supplémentaire on attend toujours et le temps commence à manquer pour l’OM, puisque le mercato se termine ce vendredi à 23h.

L’OM pense à Bennacer

Ces dernières heures, une nouvelle piste a fait surface du côté de la Serie A. D’après les informations de Sport Mediaset, l’OM serait sur les traces d’Ismaël Bennacer, déjà lié au club par le passé. Poussé vers la sortie à l’AC Milan le milieu de terrain pourrait rebondir en Ligue 1, un championnat qu’il n’a jamais disputé dans sa carrière.

Qui file vers Madrid ?

L’international algérien ne semble toutefois pas se diriger vers Marseille ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Bennacer se rapprocherait plutôt de l’Espagne et d’un départ à l’Atlético de Madrid. A noter que pour l’OM comme pour le club madrilène, il s’agirait d’un prêt concernant le joueur de l’AC Milan.