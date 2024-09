OM : Rabiot révèle le nouveau boss du mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en tant que directeur sportif, Pablo Longoria est un président qui aime s’impliquer dans le mercato de l’OM. Mais le dirigeant espagnol a visiblement décidé de déléguer un peu plus depuis quelques mois, et notamment l’arrivée de Medhi Benatia. Comme l’a confié Adrien Rabiot, Longoria n’a pas voulu intervenir dans sa signature et a laissé faire son conseiller sportif.

Depuis novembre 2023 et notamment après le départ de son bras droit Javier Ribalta, Pablo Longoria collabore désormais avec Medhi Benatia. Formé à l’OM, l’ancien international marocain y a fait son retour en tant que conseiller sportif. Depuis son arrivée, le président marseillais semble lui avoir laissé la main concernant le mercato, dans lequel il était généralement très impliqué.

« Il voulait que les choses se fassent naturellement avec Mehdi Benatia »

C’est notamment Medhi Benatia qui a été à l'initiative du dossier Adrien Rabiot, qui s’est engagé jusqu'en juin 2026 avec l’OM. Comme l’a expliqué l’international français (48 sélections) ce mercredi en conférence de presse, il n’a pas échangé avec Pablo Longoria avant que sa signature soit quasiment bouclée : « Il était très heureux, très enthousiaste, quand il a su que ça pouvait être possible. Je n'ai pas échangé tout de suite avec lui, je l'ai eu un peu plus tard, quand c’était quasiment fait. Il voulait que les choses se fassent naturellement avec Mehdi Benatia et aussi avec le coach. »

« Il n'a pas voulu intervenir, il m’a expliqué ça »

« Il n'a pas voulu intervenir, il m’a expliqué ça », a ajouté Adrien Rabiot à propos de Pablo Longoria. « Quand on a pu discuter, il m’a annoncé qu’il était très très heureux, très content, qu’il me connaissait depuis très jeune, parce qu’il a été scout aussi à la Juventus. Il me connait depuis que j’ai 16 ans, donc qu’il puisse m’avoir dans son équipe c’était une vraie fierté. Tout ça c’était partagé, je pense que tout le monde est content, heureux, de mon côté aussi. Ce sont de bonnes conditions pour pouvoir bien travailler. »