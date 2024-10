OM - Longoria : Les dessous d'un énorme retournement de veste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Pablo Longoria est donc toujours et encore le président de l'OM. Mais voilà qu'il y a un an maintenant, tout aurait pu basculer. En effet, alors que le club phocéen était en pleine crise, l'Espagnol était proche de faire ses valises et suivre Marcelino. Longoria s'est finalement ravisé et est revenu sur cet épisode.

En septembre 2023, quelques semaines avoir l'avoir nommé entraîneur, l'OM officialisait le départ de Marcelino. Alors que le club phocéen traversait une crise sans précédent, l'entraîneur espagnol décidait de claquer la porte. Il aurait pu et dû ne pas être le seul, puisque Pablo Longoria avait lui aussi prévu de quitter l'OM. Le président olympien est par la suite revenu sur sa décision.

« Je représente quelque chose de bien plus grand que moi-même »

A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, Pablo Longoria a justifié son choix de finalement rester à l'OM. Le président olympien a alors avoué : « Il y a des choses importantes. D'un côté, les limites que tu dresses en tant que personne, d'un autre, je représente quelque chose de bien plus grand que moi-même : l'Olympique de Marseille ».

« La volonté de bâtir quelque chose sur la durée »

« Je ne suis pas là en tant que Pablo Longoria, né à Oviedo, entouré de mes amis. Je suis ici, je siège ici parce que je représente le club. Et puis, il y a la confiance du propriétaire, ma relation avec Frank (McCourt). Enfin, il y a la volonté de bâtir quelque chose sur la durée. Je suis le premier à faire mon autocritique, mais j'avais aussi envie de prendre ma revanche sur tout cela », a poursuivi Pablo Longoria.