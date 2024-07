OM : Longoria a réalisé un «tour de magie» sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM a lancé son mercato, c’est notamment grâce à la signature de Roberto De Zerbi sur le banc. Le technicien italien a débarqué en provenance de Brighton pour remplacer Jean-Louis Gasset et il s’agit d’un très gros coup. Larry Azouni, formé à l’OM, reconnaît d’ailleurs qu’il est impressionné par le travail de Pablo Longoria.

Lorsque l'OM décide de miser sur Jean-Louis Gasset pour remplacer Gennaro Gattuso, il a tout de suite été annoncé qu'il s'agissait d'un intérim jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, Pablo Longoria s'est mis en quête d'un nouveau coach et après avoir longtemps envisagé la signature d'André Villas-Boas, c'est finalement Roberto De Zerbi qui a débarqué. Un très gros coup comme le souligne Larry Azouni, qui évolue actuellement en Arabie Saoudite.

«De Zerbi, c’est un tour de magie»

« De Zerbi, c’est un tour de magie. Il va falloir lui donner les joueurs qu’il veut. Donc non vraiment surpris dans le bon sens. Il ne faut pas qu’il se manque parce qu’il va avoir beaucoup de pression je pense, donc il faut que ça prenne après voilà il a démontré qu’il avait des qualités d’entraîneur. Quand on voit que Guardiola parle de lui comme son successeur ou qui loue un peu ses mérites », lâche le joueur formé à l’OM au micro de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«Ça ne peut être qu’une bonne nouvelle de faire venir un coach de ce calibre»

« On se dit que voilà, il a tout pour réussir après ça reste un coach ce n’est pas un magicien. Il faut déjà lui donner les joueurs qu’il veut comme ça il pourra mettre en place ce qu’il veut. Et ensuite que les joueurs aussi adhèrent à sa philosophie à ses méthodes, parce que j’ai vu quelques interviews de ses anciens joueurs qui disaient que des fois "c’était un peu chaud". Ça ne peut être qu’une bonne nouvelle de faire venir un coach de ce calibre après une saison comme ça et sans coupe d’Europe », Larry Azouni.