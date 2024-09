OM : L’histoire rocambolesque derrière ce transfert raté

Arnaud De Kanel

Entre 2019 et 2022, l'OM avait scellé un partenariat avec l'académie Diambars, basée au Sénégal, dans l'espoir de repérer et attirer les talents les plus prometteurs du pays. Parmi ces espoirs, Mikayil Faye, aujourd'hui à Rennes, avait particulièrement retenu l'attention des recruteurs marseillais. Cependant, alors que l'OM s'apprêtait à boucler son arrivée, le jeune défenseur avait mystérieusement échappé à leur radar, avant de prendre une autre direction assez surprenante. Samedi, deux proches du dossier ont témoigné, apportant des précisions importantes et croustillantes.

L'OM possède une fanbase conséquente sur le continent africain et a notamment noué un partenariat avec l'institut Diambars au Sénégal, un vivier de jeunes talents. Ce lien privilégié a notamment permis de révéler des joueurs comme Bamba Dieng. Mikayil Faye, autre produit de l’académie sénégalaise, aurait également pu suivre cette voie. Mais alors que l’Olympique de Marseille souhaitait le rapatrier, le défenseur avait déjà pris une autre direction. Racontée par deux proches du dossier, l'histoire est pour le moins rocambolesque.

«Il était parti brièvement au Nigeria avant de se retrouver à Zagreb»

« Il y avait quelques joueurs comme lui identifiés à fort potentiel, mais quand j'arrive il avait disparu des radars. J'ai appris que son oncle l'avait sorti de Diambars, qu'il était parti brièvement au Nigeria avant de se retrouver à Zagreb. J'avais dit à l'OM qu'il fallait un magicien car je ne savais pas où il était. C'était un sujet délicat à l'institut », a révélé Christophe Chaintreuil dans les colonnes du journal L'Equipe. Ce dernier avait été envoyé comme directeur technique de l'OM avec pour mission de rapatrier Faye. En charge du dossier, Bocar Seck y est également allé de son témoignage sur l'étrange disparition du jeune défenseur.

Faye s'est volatilisé

« Il a été formé chez nous de 12 à 17 ans et il était prévu qu'il aille à l'OM. C'était quasi bouclé quand il allait sur ses 17 ans. Il devait faire deux périodes d'adaptation de deux-trois mois à l'OM avant de rejoindre le club à 18 ans. Et puis, l'été de ses 17 ans, plus de nouvelles. J'ai très bien connu son oncle, que j'ai eu comme préparateur physique durant ma carrière. Après, il s'est rapproché d'une agence (Niagara Sports Company, qui conseille principalement des joueurs espagnols et croates) qui l'a conduit en Croatie », a-t-il indiqué. Pas rancunier, l'OM aurait à nouveau tenté de recruter Mikayil Faye cet été selon son agent.