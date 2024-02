OM : C'est terminé, il a quitté Marseille !

Arnaud De Kanel

La fin de l'aventure entre l'OM et Gennaro Gattuso est actée. En grand danger, l'entraineur italien ne résistera pas à la nouvelle défaite de son équipe puisqu'il va être mis à pied dans les prochaines heures. Attristé, il aurait d'ailleurs fait ses adieux à ses joueurs et au personnel avant de quitter La Commanderie ce midi.

Ça ne pouvait plus durer. Incapable de gagner en Ligue 1 depuis deux mois, l'OM a décidé de se séparer de son entraineur Gennaro Gattuso. L'entraineur italien va donc succomber à la défaite contre Brest et il en aurait informé son vestiaire ainsi que le personnel de La Commanderie.

Incroyable, l'OM prépare déjà la succession de... Gasset ! https://t.co/RLKTgTnwWs pic.twitter.com/rnqa5BNnHM — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Gattuso a fait ses adieux

Gennaro Gattuso et l'OM, c'est terminé. L'entraineur italien aurait quitté La Commanderie ce midi après avoir indiqué non sans tristesse à ses joueurs et au personnel que l'aventure s'arrêtait là comme le rapporte L'Equipe .

Vers une rupture à l'amiable ?