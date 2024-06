Nouvel entraîneur à l’OM, un accord décisif est imminent ?

La rédaction

Après une saison chaotique, l’OM est face à un gros chantier : trouver un nouvel entraîneur. Jean-Louis Gasset a dirigé son dernier match à la tête de l’équipe phocéenne il y a plus de deux semaines, et pourtant, aucun nom n’a été annoncé par les dirigeants marseillais depuis. Plusieurs pistes sont évoquées dans la presse, notamment celle menant à Sérgio Conceição. Et les pensionnaires du Vélodrome ont toutes les raisons d’y croire au vu la situation entre le Portugais et son club.

L’OM est toujours la recherche de son nouvel entraîneur. Au fil des semaines, plusieurs noms ont été annoncés dans le sud de la France, mais aucun n’a pour le moment été promulgué comme coach de l’équipe qui a conclu la saison en Ligue 1 à la huitième place. Alors que Paulo Fonseca semble se rapprocher de Milan, Sérgio Conceição reste la piste la plus crédible. D’autant que le technicien de 49 ans serait en passe de résilier son contrat avec le FC Porto.

OM : L’enfant du pays de retour à Marseille ? Il répond ! https://t.co/qlDsZPTanj pic.twitter.com/XFeWFoOMCw — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Sérgio Conceição bientôt libre ?

D’après les informations de Foot Mercato , les représentants de Sérgio Conceição, dont son avocat, seraient actuellement à Porto dans l’objectif de résilier le contrat du coach portugais avec les Dragons . Aucun accord n’a été pour le moment conclu, mais l’entraîneur souhaite donc quitter son club.

Direction l’OM pour Conceição ?

Annoncé comme la priorité pour la succession de Jean-Louis Gasset, Sérgio Conceição se rapprocherait de l'OM en parvenant à un accord pour quitter son poste. Pablo Longoria souhaite rapidement mettre la main sur un nouvel entraîneur afin de préparer la saison à venir.