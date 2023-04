Nouveau fiasco sur le mercato, il va snober le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Ilkay Gundogan aurait alerté à la fois le PSG, le FC Barcelone et Arsenal, qui souhaiteraient profiter de sa situation pour le recruter librement et gratuitement cet été. Et malheureusement pour Nasser Al-Khelaïfi, l'international allemand devrait répondre favorablement à l'appel de Joan Laporta.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos aurait identifié un tout nouveau profil. Selon les informations de Football Insider , le conseiller football parisien s'intéresserait à Ilkay Gundogan. Alors que le milieu de terrain allemand de 32 ans est en fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Luis Campos verrait d'un bon œil l'idée de boucler son transfert librement et gratuitement. Toutefois, le PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Le PSG reçoit un conseil mercato, c’est inattendu ! https://t.co/k0waqlNDou pic.twitter.com/9Jcll4FP04 — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Gundogan a choisi le FC Barcelone

D'après Football Insider , le FC Barcelone et Arsenal seraient prêts à mettre des bâtons dans les roues du PSG pour le transfert d'Ilkay Gundogan. D'ailleurs, le club emmené par Xavi serait parti pour remporter la bataille pour l'international allemand.

Le PSG, Arsenal et Manchester City snobés