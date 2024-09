Neymar tacle le PSG après cette décision du mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG pendant 7 saisons, de 2015 à 2022, Angel Di Maria a su gagner les coeurs des supporters parisiens. Meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale, l’actuel joueur de Benfica était ainsi très apprécié à Paris. Malgré les performances d’El Fideo, le PSG n’a toutefois pas jugé bon de le conserver. En 2022, alors que Di Maria arrivait au terme de son contrat, aucune prolongation ne lui a été proposée. Une décision aujourd’hui vivement critiquée, notamment par Neymar.

« Un jour le club entier dépend de toi, le lendemain il t’écarte comme si tu étais personne »

Coéquipier d’Angel Di Maria pendant plusieurs saisons au PSG, Neymar s’est exprimé à l’occasion du documentaire Netflix en l’honneur d’El Fideo. La star brésilienne, qui a elle quitté Paris à l’été 2023 pour l’Arabie Saoudite et Al-Hilal, a alors taclé le club de la capitale, lâchant : « Le départ d’Angel, c’était une journée très triste. Surtout quand on sait qu’il avait envie de rester au PSG. Le foot c’est très étrange, un jour le club entier dépend de toi, le lendemain il t’écarte comme si tu étais personne. (…) Pour moi les performance d’Angel au PSG étaient très bonnes, sans doute plus qu’on pourrait l’imaginer, a ajouté le Brésilien. Il a gagné beaucoup de titres, il a marqué l’histoire du club en devenant le meilleur passeur, c’est son point fort ».

« Ça m’a beaucoup énervé »

Neymar n’a d’ailleurs pas été le seul à se plaindre du PSG à propos de cette décision de ne pas conserver Angel Di Maria. La femme de l’Argentin y est également allée de son tacle. Dans ce documentaire diffusée par Netflix, Jorgelina Cardoso a alors balancé : « Tout était parfait à Paris, on ne voulait pas partir. Ils n’ont pas renouvelé son contrat. Ça m’a beaucoup énervé car Angel était un bon élément. Parfois le marketing compte plus pour certains clubs que d’avoir de bons joueurs ».