Navas, Skriniar, Dieng… Toutes les infos mercato du 27 janvier

Alors que le mercato hivernal fermera bientôt ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.

PSG : Keylor Navas vers la Premier League

Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com , Nottingham Forrest en pince pour Keylor Navas, et le gardien costaricien du PSG est bien parti pour rallier le pensionnaire de Premier League ! Fabrizio Romano et L'EQUIPE annoncent ce vendredi matin que Navas a donné son accord à l'écurie anglaise, reste à savoir si le deal se fera sous la forme d'un prêt ou d'un transfert sec.



PSG : L'Inter a fixé son prix pour Skriniar

En fin de contrat avec l'Inter Milan avec qui il refuse de prolonger, Milan Skriniar pourrait finalement rejoindre le PSG dans les derniers jours du mercato hivernal sous la forme d'un transfert. Selon les révélations de L'EQUIPE , l'Inter demanderait entre 20 et 25M€ pour céder le défenseur slovaque à six mois de la fin de son contrat. Interrogé ces dernières heures par Sky Italia , Giuseppe Marotta a d'ailleurs confirmé la tendance d'une vente de Milan Skriniar au PSG : « Est-ce qu’il peut partir en janvier ? Nous allons en parler », a indiqué l’administrateur délégué de l’Inter.



OM : Bamba Dieng tout proche de Lorient ?

Malgré le refus de Terem Moffi qui privilégie toujours l'OGC Nice à l'OM, Bamba Dieng semble bien parti pour rejoindre le FC Lorient dans le cadre d'un transfert à part. La Provence annonce ce vendredi matin qu'un accord est proche d'être trouvé entre l'ensemble des parties pour l'attaquant sénégalais. Une tendance confirmée par Foot Mercato, qui précise que l'opération devrait coûter 10M€ aux Merlus et que Dieng a repoussé l'offre d'Everton pour privilégier le club breton.



OM : L'OGC Nice dégaine encore pour Moffi