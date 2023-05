Messi, Zidane, Neymar... Toutes les infos mercato du 7 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Ça se confirme pour le départ de Neymar !

Après un début de saison réussi, Neymar est rentré dans le rang. L'attaquant du PSG a vécu une Coupe du monde difficile et une nouvelle blessure à la cheville qui l'a privé de la fin de saison. Ciblé par des supporters parisiens devant son propre domicile, Neymar est dans le dur. Selon AS , les dirigeants parisiens veulent absolument s'en séparer, un prêt avec option d'achat serait même envisagé.



PSG : Gros retournement de situation pour Messi ?

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi n'est toujours pas fixé concernant son avenir. Si les derniers événements avec son séjour improvisé en Arabie saoudite pourraient avoir raison de son aventure à Paris, The Times assure que le PSG penserait toujours à prolonger son bail. L'international argentin, privé de match pendant deux semaines, n'a pas tranché.



Grande annonce sur l'avenir d'Ancelotti

Tout juste vainqueur de la Coupe du Roi avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a au moins sauvé la saison madrilène en gagnant un trophée. Il reste la Ligue des Champions à jouer mais le résultat final ne devrait pas avoir d'impact sur son avenir. « Je ne veux même pas en entendre parler. Il a encore une année de contrat et nous sommes très heureux avec lui », a confié Florentino Pérez. Ce qui assombrit un peu plus le retour de Zinédine Zidane.



PSG : Un départ est déjà acté