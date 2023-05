Le PSG prépare un incroyable retour, danger en approche

Benjamin Labrousse

Alors que la fin de saison du PSG s’avère pénible et laborieuse, Christophe Galtier doit désormais composer sans Lionel Messi suspendu pour les deux prochains matchs face à Troyes et Ajaccio. Malgré une saison décevante, l’entraîneur parisien pourrait bel et bien être maintenu à son poste la saison prochaine. Et si le club parisien a longtemps lorgné Thiago Motta, l’actuel entraîneur de Bologne se rapproche de l’Inter Milan.

Après une saison clairement décevante pour le PSG, l’avenir de Christophe Galtier est on ne peut plus au centre des débats. L’ancien tacticien du LOSC n’a clairement pas réussi à marquer de son empreinte le club de la capitale, tandis que le recrutement raté du conseiller sportif Luis Campos n’a pas aidé ce dernier. Pourtant, comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 20 avril dernier, Christophe Galtier devrait bel et bien être maintenu à son poste la saison prochaine par la direction du PSG.

Surprise, le PSG tente un coup incroyable sur le mercato https://t.co/fZgBqAcGEx pic.twitter.com/jU3IX1v6kJ — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Le PSG espère un jour le retour de Thiago Motta

Cependant, durant une longue période, le PSG a surveillé avec attention la situation de son ancien joueur (2012-2018) Thiago Motta. Désormais entraîneur, ce dernier réalise une belle saison avec Bologne, 9ème de Série A cette saison. Le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi possède de très bonnes relations avec l’Italien, et espère activement le voir un jour retourner dans la capitale française.

L’Inter Milan a bloqué Thiago Motta pour la saison prochaine