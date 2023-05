PSG : Neymar vers un départ à la Messi ? Une incroyable condition est révélée

Benjamin Labrousse

À désormais quelques matchs de la fin de la saison, le PSG nage toujours en eaux troubles. Entre résultats sportifs décevants et mercato estival très compliqué en approche, le navire parisien tangue toujours plus fort. Si depuis quelque temps Lionel Messi est annoncé en partance pour un retour vers Barcelone, Neymar, dont le PSG cherche à se débarrasser, ne pourrait quant à lui rallier la Catalogne qu’à une seule condition.

Après le feuilleton Lionel Messi, aura-t-on le droit à un feuilleton concernant Neymar cet été du côté du PSG ? Car si l’Argentin semble définitivement sur le départ, le club parisien va devoir également sérieusement se pencher sur le cas du Brésilien. Auteur d’une très bonne saison avant sa blessure face à Lille en février dernier qui l’écarte des terrains jusqu’à la saison prochaine, Neymar pourrait quitter le PSG en cas de bonne offre. Et pour cause, le club parisien aimerait s’en séparer afin de véritablement démanteler son trio de stars offensives, et de concentrer son projet sportif uniquement autour de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Après Messi, Neymar prêt à claquer la porte ? https://t.co/b35iur3RG1 pic.twitter.com/Co2spFtKRX — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Lionel Messi vers le Barça, Neymar prêt à l’imiter ?

Anciens partenaires au sein du Barça, Lionel Messi et Neymar se sont retrouvé ces dernières saisons au PSG. Mais alors que le club Blaugrana tente par tous les moyens de pouvoir boucler la signature de Lionel Messi cet été, le média catalan Sport s’est penché sur un possible retour de Neymar également. Concrètement, cette opération semble très peu probable, d’autant que le Barça est déjà à la peine pour concrétiser l’arrivée de La Pulga .

Vers un prêt de Neymar au Barça ? La folle opération est annoncée