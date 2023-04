Messi - PSG : Un appel à l’aide est lancé pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sauf retournement de situation, Lionel Messi devrait quitter le PSG à l'issue de son contrat, en juin prochain. Son avenir pourrait s'écrire à Barcelone, mais le club catalan doit trouver un moyen de financier l'opération et la valider par la Liga. Vice-président marketing du Barça, Juli Guiu espère un coup de main de Javier Tebas, le patron du championnat espagnol, dans ce dossier.

Le PSG est sur le point de perdre sa bataille avec Lionel Messi. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien négocie avec l'international argentin depuis plusieurs mois, mais les discussions sont à l'arrêt. Et pour cause, le champion du monde aurait pris la décision de quitter la capitale et l'aurait annoncé à ses proches. Messi envisagerait de retourner au FC Barcelone, malgré ses différends avec Joan Laporta, président du club catalan. Encore faut-il trouver un moyen de financer son arrivée, ce qui n'est pas gagné. Surtout que Javier Tebas ne semble pas vouloir faire de cadeaux au Barça dans ce dossier Messi.

Messi va recevoir une offre surprenante https://t.co/PhM71x2Z5j pic.twitter.com/ufIJjLlF9p — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Tebas prévient le Barça

« Aujourd'hui, il n'est pas possible de l'inscrire, mais il reste encore temps. Nous attendons un plan de viabilité, vous pouvez vendre des joueurs et vous avez d'autres joueurs que vous devez enregistrer. En tant que ligue, j'espère que le FC Barcelone fera le nécessaire pour pouvoir l'enregistrer. Je suis un fan de Leo Messi. Nous n'allons pas changer les règles du contrôle économique. Pas aujourd'hui. Le Barça a la possibilité de faire le nécessaire pour inscrire Leo Messi » a déclaré le président de la Liga.

Le Barça attend un coup de main dans ce dossier