Messi - PSG : C’est terminé, voilà son prochain club

Après son départ du PSG, Lionel Messi se demandait quel serait son prochain défi. Et à en croire la presse espagnole, le champion du monde 2022 aurait tranché. Partagé entre le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite et la MLS, l'international argentin aurait privilégié un retour en Catalogne. Et dans ce dossier, tous les voyants seraient au vert.

Après avoir fait ses adieux au PSG samedi dernier, Lionel Messi n'est mis en quête d'un point de chute pour terminer sa carrière. Al-Hilal lui aurait proposé un salaire record de 600M€, mais selon les informations de Go al, son cœur serait dirigé vers le FC Barcelone.

Entre le Barça et Al-Hilal, Messi a tranché

A en croire les informations du média espagnol, Lionel Messi aurait demandé à son entourage de stopper les négociations avec Al-Hilal pour se laisser une chance de revenir au FC Barcelone. Selon Toni Juanmarti, le club catalan a obtenu l'accord de la Liga et devrait boucler ce dossier.

« Leo veut revenir au Barça »