Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Ibrahimovic voudrait rester au Milan AC !

Publié le 28 juillet 2020 à 20h10 par La rédaction mis à jour le 28 juillet 2020 à 20h13

Revenu au Milan AC en décembre dernier, Zlatan Ibrahimovic pourrait prolonger d’une saison, tout en baissant son salaire d’une grande partie.