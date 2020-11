Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Dybala ?

Publié le 10 novembre 2020 à 21h50 par B.C. mis à jour le 10 novembre 2020 à 21h52

Alors que les négociations pour la prolongation de Paulo Dybala traînent en longueur, la Juventus pourrait décider de tirer un trait sur son milieu argentin.