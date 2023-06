Mercato : Une star va bientôt répondre au PSG

Alors que le mercato estival vient d’ouvrir ses portes, le PSG est déjà focalisé sur plusieurs profils. Ilkay Gündogan fait partie des dossiers étudiés par le club de la capitale, lui qui arrive au terme de son contrat avec Manchester City. L’international allemand, qui a déjà reçu plusieurs offres, tranchera bientôt pour son avenir.

« Je n’ai pas encore pris de décision finale sur mon avenir pour le moment ». Après la victoire en finale de Ligue des Champions, Ilkay Gündogan, qui fait partie des pistes du PSG, a tiré au clair son avenir. Alors qu’il arrive au terme de son contrat, l’international allemand a l’embarras du choix.

D’après les informations de Fabrizio Romano, Manchester City espère toujours le convaincre de prolonger. Les Skyblues lui ont proposé un nouveau bail d’une saison avec une autre en option, Arsenal garde aussi un œil sur la situation. L’Arabie saoudite est également sur les rangs et insiste depuis le mois de janvier. L’autre option sérieuse concerne le FC Barcelone qui lui a proposé un contrat de trois saisons.

