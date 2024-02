Mercato : Une star lui échappe, le PSG est arrivé trop tôt ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a tenté un gros coup à l’hiver 2024, cinq ans après son échec pour le recrutement de Matthijs de Ligt lorsqu’il brillait à l’Ajax Amsterdam avant de privilégier la Juventus. Le PSG s’est raté cet hiver pour des raisons d’effectif du côté du Bayern Munich selon la presse allemande. La chanson ne devrait pas être la même l’été prochain.

Pendant le mercato hivernal, le PSG a bouclé le transfert de Lucas Beraldo, défenseur central de 20 ans qui a débarqué en provenance de Sao Paulo. Néanmoins, la blessure de Milan Skriniar à la cheville qui lui a d’ailleurs valu une opération chirurgicale, aurait incité le Paris Saint-Germain à explorer d’autres pistes en défense.

Pari raté pour Paris cet hiver, la raison dévoilée

Et à la toute fin du mercato, RMC Sport a révélé un intérêt du PSG pour un autre joueur du Bayern Munich que Joshua Kimmich. En effet, le comité de direction du Paris Saint-Germain semblait être particulièrement intéressé par le profil de Matthijs de Ligt, joueur qui figurait dans le viseur des dirigeants du Paris Saint-Germain en 2019 déjà. Cependant, le PSG s’est heurté à la réticence du Bayern Munich de céder De Ligt. D’après Sport BILD , la raison résiderait dans le trop grand nombre de joueurs indisponibles dans ce secteur actuellement chez le champion d’Allemagne.

Tuchel pas fan de De Ligt, le PSG a un boulevard pour l’été