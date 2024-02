Un transfert historique déjà promis au PSG ?

Arnaud De Kanel

N'ayant toujours pas disputé la moindre minute cette saison, Hugo Ekitike a quitté le PSG pour s'engager en faveur de l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'ancien joueur du Stade de Reims a de grandes chances de rester en Allemagne cet été et sa vente deviendra historique pour le club de la capitale.

« C’est vrai, je ne voulais que Francfort ! J‘attendais de venir, et c’est pourquoi c’était stressant pour moi. Je pense que c’est le bon endroit et la bonne direction pour moi, à ce moment de ma carrière. J’ai beaucoup aimé ce que j’ai entendu quand j’ai parlé au coach et au directeur sportif. Je suis très excité, heureux et fier d’être ici, et je suis impatient de démarrer . » Hugo Ekitike a obtenu ce qu'il voulait. A 21 ans, le jeune attaquant français espère se relancer dans un championnat qui a pour habitude de réussir aux tricolores. Prêté par le PSG jusqu'à la fin de la saison, Ekitike pourrait même s'engager définitivement avec le club allemand puisqu'une option d'achat de 30M€ a été incluse dans l'opération.

Ekitike, une vent historique pour le PSG ?

L'Eintracht Francfort avait déjà tenté de se faire prêter Hugo Ekitike l'été dernier et la volonté des Allemands est restée intacte. « Hugo est un jeune joueur qui a déjà prouvé son grand potentiel. Nous étions déjà convaincus par lui cet été et n’avons pas abandonné l’idée. Nous sommes heureux que le transfert ait fonctionné compte tenu de nos conditions économiques. Bien entendu, nous lui donnerons le temps dont il a besoin pour arriver », affirmait d'ailleurs le directeur sportif Markus Krösche. Les dirigeants allemands croient au potentiel de leur nouveau joueur et ils pourraient le conserver définitivement en fin de saison s'ils décident de lever l'option d'achat estimée à 30M€. Hugo Ekitike deviendrait donc le joueur français le mieux vendu de l'histoire du PSG, dépassant Blaise Matuidi. Un transfert qui viendrait donc s'inscrire dans les livres d'histoires du club de la capitale.

Les cinq français les mieux vendus par le PSG

1 - Blaise Matuidi (Juventus) : 25M€

2 - Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais) : 20M€

3 - Christopher Nkunku (RB Leipzig) : 19,5M€

4 - Mamadou Sakho (Liverpool) : 19M€

5 - Lucas Digne (FC Barcelone) : 16,5M€



En attendant Hugo Ekitike ?