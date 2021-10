Foot - Mercato

Mercato : Une pépite de Drancy fait saliver le foot français

Publié le 30 septembre 2021 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 1 octobre 2021 à 16h27

Depuis le début de la saison, un jeune talent de Drancy fait des ravages en U19 National et plusieurs clubs français de l’élite sont déjà à l’affût.

Formé au Stade Lavallois, Younes Djebbari n’a pas eu l’opportunité de signer un contrat professionnel. Malgré des prestations plus que prometteuses dans les catégories de jeunes, le club mayennais a souhaité attendre avant de lui offrir sa chance au plus haut-niveau. Mais à 18 ans, ce milieu de terrain offensif a de l’ambition. Alors, pour ne plus perdre de temps, cet été, il s’est tourné vers la région parisienne et Drancy, qui dispute le championnat national U19 en compagnie du PSG, du LOSC, du RC Lens ou encore de Caen. Un choix payant puisque depuis le début de la saison, Younes Djebarri rayonne et fait partie des meilleurs buteurs en compagnie de Xavi Simons, la star des jeunes pousses du PSG.



Des prestations qui ne laissent pas insensibles puisque selon nos sources, Younes Djebarri est régulièrement suivi par des clubs français. Lens, Nîmes, Valenciennes et Toulouse sont déjà venus aux renseignements. Des intérêts confirmés par son représentant, Diawara Bakari, qui indique même avoir aussi été sollicité par des clubs étrangers, en Espagne et en Suisse.