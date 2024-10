Mercato : Un Parisien a recalé l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat avec l’AC Milan, Yacine Adli cherchait un nouveau club cet été afin de retrouver du temps de jeu. Dans cette optique, il a rejoint la Fiorentina sous la forme de prêt, mais révèle avoir également été en contact avec l’OM. Cependant, en tant que joueur formé au PSG, il a refusé de signer à Marseille.

Adli recale l'OM

« Je connais bien l’entourage de De Zerbi, je savais que je lui plaisais depuis un petit moment. Il m’a appelé et la première chose qu’il m’a demandée, c’est si c’était possible, pour moi, de venir à l’Olympique de Marseille. Je lui ai répondu que pour moi, c’était impossible, en tant que Parisien », assure-t-il dans des propos accordés à Zack Nani, avant de poursuivre.

«C’était impossible, en tant que Parisien»

« J’ai aussi une très bonne relation avec Medhi Benatia, j’ai beaucoup parlé avec lui, et leur discours à tous les deux et leur projet sont vraiment dingues. Ce qui a freiné, c’était que ce soit Marseille, en tant que Parisien, et en ayant joué à Bordeaux, c’était vraiment difficile d’aller jouer à Marseille. Mais en tout cas, je suis persuadé que ces deux mecs-là, le boulot qu’ils sont en train de faire, c’est costaud », ajoute Yacine Adli.