Mercato : Un joueur va tout faire pour recaler le PSG !

Bien décidé à dénicher le successeur de Kylian Mbappé, le PSG se pencherait sur la situation de Nico Williams. Auteur d'un magnifique Euro avec la Roja, l'ailier de l'Athletic Bilbao possède également l'avantage de posséder une clause libératoire estimée à 58M€ ce qui le rend accessible pour un club de la dimension du PSG. Cependant, l'international espagnol n'aurait qu'une idée en tête : rejoindre le FC Barcelone.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de recruter le successeur de Kylian Mbappé qui a signé au Real Madrid. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées, mais elles se compliquent. C'est le cas de Khvicha Kvaratskhelia que Naples veut absolument conserver, ou encore de Victor Osimhen, que le PSG a écarté, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Par conséquent, le club parisien a activé d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif à l'image de Jadon Sancho ou encore Nico Williams.

Le PSG dans le coup pour Nico Williams ?

En effet, mardi, The Athletic et MARCA ont annoncé que le PSG s'intéressait à Nico Williams. Il faut dire que l'ailier de l'Athletic Bilbao a réalisé un magnifique Euro, inscrivant notamment un but en finale contre l'Angleterre (2-1), et surtout, il présente l'immense avantage de posséder une clause libératoire estimée à 58M€. Une somme qui paraît très accessible pour un joueur de sa dimension. Mais à ce prix-là, la concurrence est évidemment présente.

Nico Williams ne veut que le Barça

A commencer par le FC Barcelone qui essaie de boucler le transfert de Nico Williams depuis plusieurs semaines. Le club blaugrana rêve de reproduire l'association qui a fait briller l'Espagne à l'Euro avec Lamine Yamal. Et visiblement, l'intérêt serait réciproque puisque selon les informations de SPORT, Nico Williams aurait demandé à ses agents de mettre fin aux discussions avec tous les clubs intéressés, à l'exception du FC Barcelone, que l'international espagnol veut rejoindre. Cela met fin à la possibilité de voir Nico Williams en Premier League. SPORT est moins catégorique pour le PSG, qui tente clairement de torpiller l'opération. Cependant, le Barça a clairement l'ascendant dans ce dossier.