Mercato : Un joueur fait ses adieux… et va rejoindre Mbappé !

Attendu au Real Madrid cet été, Endrick a disputé son dernier match avec Palmeiras dans la nuit de jeudi à vendredi contre San Lorenzo en Copa Libertadores. L’occasion pour le jeune brésilien de faire ses adieux à son club formateur avant de s’envoler vers l’Europe et notamment rejoindre Kylian Mbappé.

A l'image de Kylian Mbappé il y a quelques jours, Endrick a également fait ses adieux à son club actuel à savoir Palmeiras après un match nul contre San Lorenzo en Copa Libertadores (0-0). Les deux attaquants se retrouveront dans quelques jours au Real Madrid. L'occasion pour Endrick de lâcher un joli message.

Départ de Mbappé : Le PSG a dégainé une offre de 110M€ https://t.co/AR6qrO2UlH pic.twitter.com/JzxhArTt0N — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Endrick fait ses adieux à Palmeiras

« Je suis à la fois heureux et triste. Je suis très reconnaissant envers Palmeiras pour tout ce qu’il a fait dans ma vie. C’est difficile de parler… mais je suis très heureux. J’ai pleuré là-bas (sur le terrain), mais je vais essayer de ne plus pleurer pour rester calme. Je dois remercier ma famille, mon père, ma mère, mon frère… », lance le jeune attaquant brésilien en zone mixte après le match, avant d’en rajouter une couche.

«Je suis très content de tout»