Mercato : Un joueur de l’ASSE interpelle le Real Madrid pour son avenir

Milieu de terrain de l’ASSE, Benjamin Bouchouari est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2025 avec les Verts. Et si le Marocain a refusé de quitter Saint-Etienne durant l’été, certains clubs pourraient le séduire à l’avenir. Grand fan du FC Barcelone, Bouchouari a également fait savoir qu’il ne dirait pas non à un transfert au Real Madrid. La Casa Blanca est prévenue…

Ces dernières années, plusieurs joueurs de l’ASSE ont fait leurs valises pour rejoindre de grands clubs européens. On peut ainsi citer les exemples de Blaise Matuidi, parti au PSG, William Saliba, recruté par Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, acheté par le Borussia Dortmund, ou encore Kurt Zouma, qui a filé à Chelsea. Et si le prochain sur la liste était Benjamin Bouchouari ?

« Si c'est le Real Madrid, il n'y a pas de soucis non plus »

Dans un entretien accordé à Envertetcontretous , Benjamin Bouchouari a déclaré sa flamme au FC Barcelone. Il n’empêche que le joueur de l’ASSE n’a également pas fermé la porte au Real Madrid, expliquant : « Un club qui me fait rêver ? Le Barça ! C’est le foot, le Barça ! J’aime leur culture, leurs sorties de balle. Après si c'est le Real Madrid, il n'y a pas de soucis non plus (sourire), je suis supporter du Barça mais le Real Madrid c’est incroyable aussi. Quand j’étais jeune je supportais vraiment Barcelone mais maintenant j’aime beaucoup d’équipes : je regarde toujours le Barça mais aussi le Real, Manchester City, Leipzig, Leverkusen qui est premier en Bundesliga et qui fait que gagner. Après en France, je n’ai pas vraiment d’équipe ».

