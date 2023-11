Transferts : Une fortune offerte à Mbappé, le PSG vend la mèche en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prolongé par le PSG en 2021, Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat et va donc devoir trancher dans les prochains mois pour son avenir, alors que le Real Madrid semble toujours dans la course pour l’attirer. Une décision qui devrait principalement se baser sur des critères sportifs comme l’estime le club parisien.

Le feuilleton Mbappé a redémarré durant l’été avec la décision du joueur de ne pas activer l’option d’une année supplémentaire présente dans son bail, de quoi relancer son avenir. Resté au PSG malgré l’insistance du club pour le vendre, Kylian Mbappé est donc entré dans sa dernière année de contrat, en position de force pour son avenir alors qu’il fêtera ses 25 ans en décembre. Pour l’heure, le PSG ne serait pas pressé d’entamer les discussions pour le convaincre de rester.

Le PSG ne se presse pas pour Mbappé

Comme l’explique AS , la direction parisienne ne prévoit pas de dégainer une offre à Kylian Mbappé dans l’immédiat afin de l’inciter à renouveler son bail. Les grandes manœuvres devraient être lancées au début de l’année 2024, permettant au joueur d’avoir une vision plus globale des options se présentant à lui et de la situation du PSG. La décision de Mbappé devrait en effet principalement se baser sur des critères sportifs.

« C'est impossible de le payer plus »