Révélation à 80M€ sur ce transfert historique du RC Lens

Pierrick Levallet

Auteur d'une merveilleuse saison avec le RC Lens, Loïs Openda a quitté le nord de la France pour signer au RB Leipzig. L'attaquant belge est d'ailleurs devenu la plus grosse vente de l'histoire des Sang et Or. Et depuis qu'il a rejoint la Bundesliga, le joueur de 23 ans flambe. Le club allemand aurait d'ailleurs inclus une clause importante dans son contrat.

Ce mercato estival s’est révélé historique pour le RC Lens. Après une deuxième place en Ligue 1 la saison dernière, les Sang et Or ont enregistré deux pertes majeures. Seko Fofana a rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Loïs Openda, lui, a signé au RB Leipzig et est devenu la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens (43M€ + 6M€ de bonus).

Une star du RC Lens annonce son prochain transfert ? https://t.co/HHdNXuuc9t pic.twitter.com/chwCjzapRJ — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Openda brille depuis son transfert du RC Lens

Et depuis son arrivée en Bundesliga, l’attaquant belge continue à briller. Le joueur de 23 ans a trouvé le chemin des filets à 13 reprises et a délivré 3 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues. Plusieurs clubs seraient intéressés par ses services. Mais s’il ne quitte pas le RB Leipzig l’été prochain, ses prétendants vont devoir sortir le chéquier pour le recruter.

Le RB Leipzig a ajouté une clause dans son contrat