Il a snobé le PSG, le Real Madrid hallucine après son transfert

Amadou Diawara

Alors que Nasser Al-Khelaïfi lui a fait les yeux doux pour qu'il signe au PSG, Jude Bellingham a finalement préféré rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Depuis sa signature à la Maison-Blanche, le crack anglais de 20 ans enchaine les performances XXL. Ce qui comble de bonheur Carlo Ancelotti, encore surpris par sa recrue.

Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a clamé son amour pour Jude Bellingham, laissant clairement entendre qu'il voulait le voir évoluer sous les couleurs de son PSG. Toutefois, l'ancien milieu offensif du Borussia Dortmund a choisi de migrer vers le Real Madrid lors du dernier mercato estival.

«Personne ne pouvait imaginer une telle adaptation ici»

Alors que Jude Bellingham est déjà comme un poisson dans l'eau au Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est totalement enflammé en conférence de presse. « Si Bellingham me surprend encore ? Il semblait très fatigué en moitié de seconde période, il a pris 10 minutes pour récupérer, et puis il a fait la différence sur le dernier quart d'heure. Il me surprend oui, parce que personne ne pouvait imaginer une telle adaptation ici, dans ce club et avec ce football. Il surprend tous les fans, ses coéquipiers et les rivaux. Par contre il doit améliorer son espagnol. Personne n'est parfait (rires) » , a déclaré l'entraineur du Real Madrid ce mercredi soir, avant d'en rajouter une couche.

«C'est un cadeau pour le football»