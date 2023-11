PSG : Le mercato s’emballe, tout est relancé pour ce joueur de Deschamps

Benjamin Labrousse

Désireux d’entamer un nouveau projet sportif cet été, le PSG a bouclé les transferts de plusieurs internationaux Français (Hernandez, Kolo Muani, Dembélé), mais a également lorgné plusieurs d’entre eux (Rabiot, Todibo, Thuram, Fofana). Convoité par le PSG notamment en janvier dernier, Youssouf Fofana (AS Monaco) pourrait toujours intéresser les dirigeants parisiens cet hiver. Explications.

Le 1er novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité un revirement de situation concernant le mercato du PSG. Initialement focalisé quant au recrutement d’un nouveau latéral gauche, le PSG devrait boucler une arrivée, mais pas à ce poste. Avec la blessure de Warren Zaïre-Emery, le transfert d’un milieu de terrain est pressenti.

Youssouf Fofana, le profil parfait pour le PSG ?

Et si selon le journaliste Fabrizio Romano, le PSG est en pole position pour attirer le jeune talent brésilien Gabriel Moscardo dans ses rangs, Paris pourrait également réactiver une ancienne piste en la personne de Youssouf Fofana. Comme l’avait annoncé RMC , le milieu de terrain de l’AS Monaco était convoité par le PSG en janvier dernier notamment. Devenu un joueur qui compte en équipe de France avec Didier Deschamps, Youssouf Fofana correspond parfaitement aux nouveaux critères de recrutement parisiens, à savoir un joueur international Français, plutôt jeune (24 ans), et qui plus est, est issu du championnat de France.

« Je ne suis pas sûr que le PSG puisse être totalement exclu »