Mercato : Un immense crack a signé au PSG

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes depuis plus de deux semaines, le PSG a enregistré une première signature avec Matvey Safonov. Un renfort important pour l'équipe première mais les dirigeants du club de la capitale n'oublient pas pour autant les catégories de jeunes. En effet, le crack Romeo Garnier a prolongé son contrat.

Le PSG devra se passer de Kylian Mbappé la saison prochaine. La tâche ne sera pas aisée, tant l'international français pèse sur les statistiques de son équipe cette saison. En effet, Mbappé a inscrit 44 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres impressionnants, certes, mais un jeune talent semble vouloir voler la vedette à la star parisienne. Roméo Garnier, âgé de seulement 15 ans, est l'un des plus prometteurs espoirs du PSG. Évoluant avec les U15 du club, Garnier a réalisé une saison exceptionnelle, en inscrivant 82 buts. Le PSG a tout fait pour conserver sa pépite.



Mercato - PSG : C'est bouclé pour le frère de Mbappé ? https://t.co/VrNiUYNcGl pic.twitter.com/R4SC83er6I — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Garnier était très courtisé

Roméo Garnier brille avec les jeunes du PSG, accumulant des statistiques impressionnantes qui laissent entrevoir un avenir prometteur en tant qu'attaquant de l'équipe première du club de la capitale. Cependant, un doute persistait au sujet de son avenir. Comme rapporté par TeamFootball , l'attaquant né en 2009 suscitait un vif intérêt du Borussia Dortmund, d'Augsbourg et de Salzbourg. Des clubs qui lui promettaient bien évidemment un temps de jeu important. Mais le PSG a réussi à convaincre Romeo Garnier.

Garnier rejoint le centre de formation