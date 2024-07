Mercato : Un crack va rejoindre Mbappé au Real Madrid ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très attentif au marché des jeunes talents, le Real Madrid lorgne un nouveau crack. Ce dernier se nomme Franco Mastantuono, et évolue au poste d’ailier à River Plate. Né en 2007, le talentueux Argentin pourrait prochainement rejoindre la bande à Kylian Mbappé du côté du club madrilène. Explications.

Le mercato estival du Real Madrid a démarré sur les chapeaux de roues. Sans avoir déboursé la moindre indemnité de transfert, le club merengue a bouclé les arrivées d’Endrick (recruté contre 72M€ en 2022) et surtout de Kylian Mbappé, qui a rejoint la « Casa Blanca » après sept saisons au PSG. Libre de tout contrat, le Français n’a donc pas permis au club parisien de récupérer une indemnité de transfert. Et à l’instar du recrutement du jeune attaquant brésilien, le Real Madrid souhaiterait frapper très fort en bouclant le transfert d’un gros talent d’Amérique du Sud.

Le PSG et le Real Madrid suivent un crack

Si ces dernières années, les noms d’Endrick, d’Estevão William, de Claudio Echeverri, ou encore de Kendry Paez sont revenus avec insistance au niveau des grands cadors européens, la dernière pépite du continent se nomme Franco Mastantuono. Au début de cette année 2024, le natif d’Azul (Argentine) a effectué ses grands débuts avec River Plate sous les ordres de Martin Demichelis, et a rapidement tapé dans l’œil de plusieurs écuries comme le PSG et surtout le Real Madrid. Le crack né en 2007 ne pourra rejoindre l’Europe qu’à ses 18 ans, soit à l’été 2025, et pourrait être la prochaine pépite de la « Casa Blanca ».

Le Real continue de pousser pour Mastantuono

En effet, le Real Madrid semble avoir la main mise dans ce dossier. Pour rappel, Franco Mastantuono dispose d’une clause libératoire de 45M€ au sein de son contrat à River Plate. Ce jeudi, le journaliste Fabrizio Romano révèle sur X (ex-Twitter) que la cellule de recrutement du club madrilène est unanime sur le potentiel du joueur de 16 ans, et que les discussions entre Madrid et River Plate se poursuivent. A suivre...