Foot - Mercato

Mercato : Adil Rami de retour en Ligue 1 ?

Publié le 24 août 2021 à 11h12 par La rédaction mis à jour le 24 août 2021 à 11h16

Sans club depuis la fin de son aventure à Boavista, Adil Rami pourrait rejoindre Troyes.