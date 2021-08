Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme indication sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid caresse toujours l’espoir de recruter Kylian Mbappé cet été, le club madrilène ferait bien de s’activer assez rapidement tant il n’aurait absolument pas avancé pour l’heure.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein depuis quelques jours. En effet, il est annoncé que l’international français pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été à un an du terme de son contrat afin de prendre la direction du Real Madrid, club qui le courtise depuis des années. Ainsi, les Merengue songeraient depuis des semaines à formuler une offre à l’écurie parisienne en fin de mercato, même s’il faudrait bien évidemment que le PSG l’accepte. Et visiblement, les choses seraient très peu avancées en ce sens à une semaine de la clôture de cette fenêtre estivale des transferts.

Aucune négociation entre le PSG et le Real Madrid