Mercato : Transfert surprise, l’ASSE annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir recruté Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye, l’ASSE vient d’officialiser la signature d’une quatrième recrue à savoir Igor Miladinovic qui débarque en provenance du club serbe du FK Čukarički. Et visiblement, Olivier Dall’Oglio semble particulièrement satisfait de ce transfert.

De retour en Ligue 1, l'ASSE a déjà recruté Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye. Mais bien évidemment, les Verts ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et ont ainsi officialisé la signature Igor Miladinovic qui débarque en provenance du club serbe du FK Čukarički. Et ce transfert enchante Olivier Dall'Oglio.

Dall'Oglio s'enflamme pour Miladinović

« Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner. C'est un garçon qui propose beaucoup d'activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous amener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C'est ce qui nous a intéressé dans son profil », révèle l’entraîneur de l’ASSE sur le site officiel des Verts.

«Sa touche technique doit nous amener un plus»

De son côté, Igor Miladinović s’est également réjoui de sa signature à l’ASSE : « Je suis vraiment très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. C'est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l'idée de relever ce défi. J'ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau stade et ses supporters incroyables. »