Mercato : Transfert à 5M€ bouclé, l’OM peut enrager ?

Jonathan Clauss (31 ans) a fait le choix de quitter l’Olympique de Marseille deux années après y avoir déposé ses valises. A Nice, l’international français retrouve son ancien coach du RC Lens : Franck Haise et surtout, un climat moins stressant qui a clairement pesé dans la balance selon ses propos. Et pourtant, l’OM aurait pu rafler une somme bien plus importante au vu des courtisans de Clauss.

Entre Jonathan Clauss et l’OM, l’amour n’a même pas duré trois ans. En seulement deux années, le clan Clauss et le comité directeur de l’Olympique de Marseille ont tous deux pris la décision de tourner la page. Et dans ce processus, le club phocéen a récolté la somme de 5M€, soit le montant du transfert convenu entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Toutefois, le pensionnaire de Ligue 1 aurait pu rassembler une somme supérieure si Clauss avait accepté de répondre aux sirènes étrangères.

Clauss va à Nice, un choix coûteux pour l’OM ?

L’OM a mis un terme à sa collaboration avec Jonathan Clauss, mais aurait pu récolter une somme quelque peu supérieure aux 5M€ négociés avec le GYM. En effet, L’Équipe explique que le désormais ex-latéral droit de l’OM aurait pu rebondir à Manchester United, au Napoli ou bien à Aston Villa qui se seraient tous penchés sur le dossier Clauss. Disposant d’une marge financière plus importante que l’OGC Nice, les deux clubs anglais et le pensionnaire de Serie A auraient été plus à même de débourser une somme plus attrayante aux yeux de l’Olympique de Marseille. Toutefois, Jonathan Clauss en a décidé autrement.

«Le fait d’être dans un endroit plus calme a pesé dans la balance»

L’international français a décidé de rejoindre l’OGC Nice qui est à présent entraîné par Franck Haise, son ancien coach au RC Lens, mais qui a le mérite de se trouver dans un environnement bien moins stressant que dans les clubs étrangers cités ci-dessus comme L’Equipe l’a souligné. Pendant sa conférence de presse de présentation jeudi, Jonathan Clauss a confirmé la tendance qui a fait pencher la balance en faveur de Nice. « Le fait d’être dans un endroit plus calme a pesé dans la balance. Je connais l’environnement ici et j’ai peut-être besoin de me retrouver dans le travail, dans le sérieux et d’éviter les bruit de couloir. Je suis content d’être là et de travailler avec les personnes qui m’entourent ».