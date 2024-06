Mercato : Transfert à 25M€, il lâche une réponse à l'OM

Amadou Diawara

Très performant lors de la deuxième partie de saison, Georges Mikautadze aurait tapé dans l'oeil de Pablo Longoria, le président de l'OM. Conscient de la situation, le FC Metz a décidé de lever l'option d'achat du buteur de 23 ans, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que Georges Mikautadze pourrait être vendu dans la foulée, Pierre Dréossi s'est prononcé sur son avenir ce dimanche.

Lors du dernier mercato estival, Georges Mikautadze a été acheté par l'Ajax pour une somme proche de 16M€. A la peine chez les Lanciers lors de la première partie de saison, le buteur de 23 ans a fait son retour au FC Metz au mois de janvier, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

Coup dur pour Kylian Mbappé ? https://t.co/vLMrZHa0To pic.twitter.com/xwpGe3cAZG — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

L'OM en pince pour Mikautadze

Etincelant sous les couleurs du FC Metz durant la deuxième partie de saison, Georges Mikautadze aurait alerté l'OM, qui serait prêt à boucler son transfert lors du prochain mercato estival. De surcroit, comme l'a indiqué le10sport.com, le LOSC, l'OL et l'AS Monaco en pincent également pour l'international géorgien. Consciente de la situation, la direction du FC Metz a décidé de lever l'option d'achat à 13M€ de Georges Mikautadze cet été, et ce, pour pouvoir le revendre dans la foulée pour une somme proche de 25M€.

«Il va partir à l'Euro, et après on verra»