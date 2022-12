Mercato : Sans club, Cristiano Ronaldo n’a pas de solutions

Axel Cornic

Manchester United a décidé de rompre son contrat et désormais, Cristiano Ronaldo cherche un club. Le mercato hivernal devrait sans aucun doute être un grand moment pour le Portugais, qui est notamment lié au Paris Saint-Germain ou encore à Chelsea. Mais les clubs ne semblent pas se bousculer pour le moment...

Personne ne sait ou jouera Cristiano Ronaldo dans quelques moi. En froid avec Manchester United et Erik ten Hag, le quintuple Ballon d’Or n’a plus de club depuis la rupture de son contrat et cherche donc un lieu ou rebondir et poursuivre son illustre carrière à 37 ans.

Coupe du monde 2022 : Mbappé réagit à la détresse de Cristiano Ronaldo https://t.co/ViNrLiOcIe pic.twitter.com/VMRB8N6QXA — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Cristiano Ronaldo attend un appel du PSG

Le PSG semble être l’une de ses pistes favorites, puisqu’elle allie le plan sportif et celui économique. TMW annonce que Cristiano Ronaldo attendrait un appel de la part du club de la capitale, où il pourrait évoluer aux côtés de son éternel rival Lionel Messi.

La Juventus pas du tout tentée par un retour

Plusieurs gros clubs de Premier League semblent également sur le coup, même si aucun n’aurait encore véritablement bougé. Selon TMW , il serait toutefois à exclure un retour en Serie A pour Cristiano Ronaldo et plus précisément à la Juventus. Son ancien club aurait en effet écarté l’idée de le faire revenir, lui qui avait quitté Turin en 2021.

Al-Nassr, la seule véritable piste ?

D’après les informations du portail italien, il n’y aurait qu’une seule piste concrète à l’heure actuelle et il s’agirait d’Al-Nassr. Récemment, Cristiano Ronaldo a démenti avoir signé un quelconque contrat avec le club saoudien, mais il existerait bel et bien des négociations avec son entourage. A noter qu’un contrat de deux ans avec 200M€ par saison serait notamment évoqué.