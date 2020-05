Foot - Mercato

Mercato : Jadon Sancho n'en démordrait pas pour son avenir !

Publié le 29 mai 2020 à 23h10 par La rédaction

Alors que ses très bonnes prestations avec le Borussia Dortmund lui valent les convoitises de certains cadors de Premier League, Jadon Sancho aurait des envies d’ailleurs bien que le BvB camperait sur ses positions.