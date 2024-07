Mercato : Révolution au PSG, une double opération est en cours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au cours du mois d’avril, le PSG est intéressé par João Neves. En réalité, le club de la capitale pourrait connaître une véritable révolution au niveau de son milieu de terrain, et cible également Joshua Kimmich. En interne, les dirigeants rêveraient d’associer ces deux profils au sein de l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Explication.

Le mercato estival du PSG devrait être très animé. Et pour cause, le club de la capitale envisage de nombreuses recrues cet été. Au milieu de terrain notamment, l’entrejeu de Luis Enrique pourrait connaître plusieurs changements majeurs, alors que depuis plusieurs mois déjà, Paris a trouvé sa pépite en la personne de João Neves.

Le PSG fonce sur João Neves et sur Joshua Kimmich

L’international Portugais de 19 ans a complètement séduit la direction du PSG. Le 11 avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le club parisien faisait partie des cadors intéressés par le petit prodige du SL Benfica. Cependant, le club lisboète se montre inflexible en termes de négociations, alors que João Neves dispose d’une clause libératoire dont le montant est fixé à 120M€. Mais le numéro 84 des Aigles n’est pas le seul profil étudié par le PSG au milieu de terrain. En effet, le club francilien lorgne également un certain Joshua Kimmich. Figure de proue du Bayern Munich sur ces dernières années, l’international Allemand est très apprécié du PSG, et se rapproche d’un départ du club bavarois…

Le PSG veut associer les deux joueurs la saison prochaine

Néanmoins, le PSG sera-t-il en capacité de finaliser ces deux dossiers ? Possible. Présent sur la plateforme Playback ce vendredi, le journaliste Fabrizio Romano a apporté de nouvelles révélations dans ces deux dossiers chauds du club parisien. Ce dernier a ainsi révélé que l’objectif du PSG était de recruter João Neves et Joshua Kimmich, qui sont perçus comme deux joueurs aux styles différents, mais surtout complémentaires. Ainsi, les deux pistes parisiennes pourraient évoluer ensemble aux côtés d’un certain Vitinha sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine.