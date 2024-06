Mercato : Renfort surprise à l’OM, c’est validé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM tient son nouvel entraîneur. Même si son arrivée se fait attendre, Roberto De Zerbi devrait prendre la succession de Jean-Louis Gasset à la tête de l'OM. Le technicien n'arrive pas seul puisque l'un de ses proches, Giovanni Rossi, devrait intégrer l'organigramme en tant que directeur sportif. Un renfort surprise, alors que Mehdi Benatia avait commencé à s'impliquer dans le recrutement.

La fumée blanche est attendue à Marseille. Les supporters attendent avec impatience le communiqué de l'OM annonçant l'arrivée du nouvel entraîneur. Le suspense est levé depuis bien longtemps dans ce dossier. Après avoir discuté avec Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec Roberto De Zerbi. Passé par Brighton et Sassuolo, le technicien de 45 ans, réputé pour son football spectaculaire et très physique, devrait signer un contrat de trois ans. Selon Foot Mercato, sa venue devrait être officialisée dans les prochaines heures. Après avoir pris quelques jours de vacances, De Zerbi se serait penché sur les caractéristiques de son prochaine équipe et aurait ciblé les besoins de cette formation.

Un nouveau directeur sportif débarque à l'OM

Mais le coach ne sera pas seul pour gérer le domaine sportif et le mercato estival, qui s'annonce agité. Comme cela a été annoncé par Sassuolo News , l'un de ses proches aurait accepté de prendre part au nouveau projet marseillais. Longtemps directeur sportif de Sassuolo (2013-2017 ; 2018-2024), où il a travaillé avec De Zerbi, mais aussi Pablo Longoria, Gianluca Rossi devrait s'engage pour trois ans avec l'OM. Il devrait assurer le rôle de directeur sportif, sans empiéter sur les tâches de Mehdi Benatia.

Quid de Benatia ?