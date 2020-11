Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un premier message pour Camavinga !

Publié le 23 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait toutefois être retenu par le Stade Rennais l’été prochain comme l’a laissé entendre son président, Nicolas Holveck.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans) restera-t-il encore longtemps au sein de son club formateur ? Le jeune milieu de terrain français dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts avec des intérêts du PSG, de la Juventus et surtout du Real Madrid où son profil aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane. Mais pas sûr que ce dernier ne parvienne à recruter Camavinga l’été prochain puisque le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, pourrait le conserver comme il l’a expliqué à Eurosport.

« On nous avait promis qu’il partirait l’été dernier… »