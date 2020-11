Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste de Zidane confirme une offensive... de Guardiola !

Publié le 23 novembre 2020 à 0h30 par H.G.

Alors que Jules Koundé est annoncé dans le viseur du Real Madrid, le défenseur du Séville FC a révélé que Pep Guardiola avait tenté de l’attirer à Manchester City cet été.

Arrivé au Séville FC à l’été 2019, Jules Koundé s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Liga aux côtés de Diego Carlos. L’ancien joueur de Bordeaux a été l’auteur d’une saison 2019/2020 très aboutie sous les ordres de Julen Lopetegui, avec en prime une victoire en Europa League en août dernier face à l’Inter. Fort logiquement, les bonnes performances réalisées par Jules Koundé ont fini par attirer l’oeil de grandes écuries européennes, séduites par le potentiel du droitier de 22 ans. Le Real Madrid est ainsi annoncé parmi ses courtisans, tout comme l’a été Manchester City lors de la précédente fenêtre estivale des transferts. Interrogé sur l’intérêt de l’écurie entraînée par Pep Guardiola à son égard, le natif de Paris a révélé avoir eu un entretien téléphonique avec l’ancien technicien du FC Barcelone cet été, avant que le Séville FC ne finisse par repousser une offre de 55 M€.

« Le Séville FC sait que je suis un garçon qui travaille beaucoup et qui peut encore s’améliorer »