Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle annonce de Rennes sur l'avenir de Camavinga !

Publié le 22 novembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Eduardo Camavinga pourrait vivre ses derniers mois du côté du Stade Rennais. Toutefois, son président n'écarte pas l'idée de conserver son jeune prodige...

Après un mercato relativement calme cet été, sans aucun recrutement, le Real Madrid nourrit de grandes ambitions pour l'été prochain et prévoit un mercato estival colossal. Parmi les priorités de Zinedine Zidane figurent Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga ou encore Erling Braut Haaland. En fin de contrat en 2022 avec le Stade Rennais, le jeune milieu de 18 ans pourrait vivre ses derniers mois en Bretagne. Alors que l'international français a pris la décision de rester dans son club formateur cette saison, Julien Stéphan n'a pas fermé la porte à un départ d'Eduardo Camavinga l'été prochain lors d'un récent entretien pour Téléfoot La Chaîne : « Sa dernière saison ? On verra ça (rires). On verra en fin de saison. On verra les offres. On verra les envies de la direction. Les possibilités qu’il peut y avoir. Ça c’est l’avenir qui nous le dira » . Le président du Stade Rennais s'est quant à lui montré moins unanime

« On nous avait promis qu’il partirait l’été dernier, et il est toujours là »