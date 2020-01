Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane fait le point pour deux indésirables !

Publié le 3 janvier 2020 à 12h00 par T.M.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Brahim Diaz et Mariano Diaz sont annoncés sur le départ cet hiver. Des dossiers évoqués ce vendredi par Zinedine Zidane.

Durant ce mois de janvier, le Real Madrid ne devrait pas recruter. En revanche, les Merengue souhaiteraient dégraisser afin de renflouer les caisses. Pour cela, les joueurs en manque de temps de jeu sont annoncés sur le départ et c’est notamment le cas de Mariano Diaz et Brahim Diaz. N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, les deux Madrilènes pourraient donc aller chercher du temps de jeu loin de la Casa Blanca. Toutefois, Mariano et Brahim seraient encore loin d’être partis…

« Je ne pense pas qu’ils partiront »