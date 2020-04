Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme bataille en coulisse pour Odegaard ?

Publié le 17 avril 2020 à 20h00 par La rédaction

Auteur de très bonnes performances sous les couleurs de la Real Sociedad cette saison, Martin Odegaard pourrait retourner au Real Madrid l’été prochain. Mais Zidane verrait la Juventus et le Bayern Munich se mettre en travers de son chemin.

Après une excellente saison du côté de la Real Sociedad, Martin Odegaard pourrait retourner au Real Madrid à la fin de son prêt l’été 2021. Toutefois, Zinédine Zidane pourrait aussi rapatrier sa pépite norvégienne dans quelques mois. L’entraîneur français serait prêt à donner une bonne fois pour toute une chance à Odegaard. Les dirigeants de la Casa Blanca auraient même refusé une offre de 18M€ de la Real Sociedad. Toutefois, deux gros cadors européens seraient prêts à déjouer les plans de Zidane.

Le Juventus et le Bayern Munich dans le coup ?