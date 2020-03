Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait tout prévu pour cette sensation de Premier League !

Publié le 12 mars 2020 à 23h00 par J.-G.D.

En concurrence avec le PSG concernant Gabriel Martinelli, le Real Madrid aurait prévu d’offrir 50M€ à Arsenal lors du prochain mercato estival.

Du haut de ses 18 ans, Gabriel Martinelli fait son trou à Arsenal. Titularisé à plusieurs reprises cette saison, le jeune avant-centre des Gunners n’a pas à rougir de son bilan (dix buts et quatre passes décisives, toutes compétitions confondues). Des prestations qui auraient franchi les frontières britanniques. En effet, deux grosses écuries européennes s’intéresseraient de près au profil du Brésilien : le Real Madrid et le PSG. Une belle bataille s’annonce donc à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. À moins que les Merengue fassent tout leur possible pour griller la politesse au PSG.

Le Real Madrid aurait programmé une offre pour Martinelli