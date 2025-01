Mercato - Real Madrid : Un pote de Mbappé répond cash

Thomas Bourseau

Florentino Pérez adore les joueurs français. En attestent les derniers recrutements du Real Madrid depuis 2021 et l’arrivée d’Eduardo Camavinga. Kylian Mbappé est le dernier en lice et pourrait avoir montré la voie à William Saliba, son coéquipier en équipe de France et roc à Arsenal. Cependant, Saliba ne voudrait pas se polluer l’esprit selon Foot Mercato. Explications.

Kylian Mbappé (26 ans) vit son rêve d’enfant depuis l’annonce de sa signature au Real Madrid à la dernière intersaison. Mbappé a rejoint une petite colonie française en ratant d’une année Karim Benzema parti en Arabie saoudite à Al-Ittihad. A la Casa Blanca, Mbappé a retrouvé plusieurs internationaux français qu’il côtoyait déjà en équipe de France comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy.

«Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi»

Et si le prochain se nommait William Saliba ? Le défenseur d’Arsenal est sous contrat jusqu’en juin 2027 chez les Gunners. Cependant, l’international français se verrait bien sur la durée au sein du club londonien comme il l’avouait en interview pour The Daily Mirror.

« Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout - les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors pourquoi pas ? ». Toutefois, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité en octobre dernier. Une prise de contacts est à signaler entre le clan Saliba et les dirigeants du Real Madrid. Arsenal refuse catégoriquement de le vendre à l’instant T quand bien même il n’y a aucune discussion pour lui faire signer un nouveau contrat selon Foot Mercato.

William Saliba est focalisé sur Arsenal malgré l’intérêt du Real Madrid !

Qu’en pense William Saliba ? L’international français de 23 ans ne veut pas être déstabilisé. Selon Foot Mercato, Saliba refuserait de se polluer l’esprit avec les questions autour de son mercato. Et ce, quand bien même Florentino Pérez, le président du Real Madrid, verrait en lui la recrue idoine pour résoudre les problèmes du club merengue en défense centrale. Affaire à suivre.