«Incroyable» : Son transfert au PSG fuite par téléphone !

Le transfert de Willian Pacho au PSG, conclu pour 40 millions d'euros, n'a pas tardé à faire le tour de son entourage. Dans un entretien diffusé sur les sites du club, le défenseur équatorien est revenu sur l'émotion partagée avec sa famille dès la signature de son contrat dans la capitale.

L’été dernier, le PSG accueillait dans ses rangs quatre nouveaux joueurs, dont Willian Pacho, arrivant en provenance de l’Eintracht Francfort pour 40M€. Tout est allé vite pour le défenseur équatorien de 23 ans, qui a fait ses débuts en Europe du côté du Royal Antwerp en Belgique en janvier 2022 avant de prendre la direction de l’Allemagne à l’été 2023. Un an plus tard, c’est donc au PSG que Pacho a atterri, un transfert qui n’est pas resté secret très longtemps dans son entourage.

« J’ai appelé beaucoup de monde »

Dans un entretien diffusé sur les médias du Paris Saint-Germain, Willian Pacho est revenu sur les moments qui ont suivi sa signature. « J’ai appelé beaucoup de monde ! Mais c’est ma sœur que j’ai eu en premier, a révélé le numéro 51. J’avais déjà le maillot, et je l’ai montré à toute ma famille. C’était un moment incroyable, et tout le monde était très heureux pour moi ! »

« Je m’entends très bien avec tout le monde »

Depuis, Willian Pacho s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans la capitale, totalisant 24 matches depuis le début de la saison sous les ordres de Luis Enrique. Des débuts réussis sur les terrains mais aussi dans le vestiaire, où la bonne ambiance règne : « Il y a beaucoup de bonnes personnes ! Je m’entends très bien avec tout le monde, et j’aime bien passer du temps avec Achraf, Ousmane, Randal ou encore Marco. Et je m’entends très bien avec les Portugais ! Je sors parfois avec eux en groupe, on passe de bons moments ensemble. »